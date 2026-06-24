Знаменитый российский каскадер разбил второй за год суперкар

Каскадер Евгений Чеботарев попал в ДТП на спорткаре Ferrari в Ростове-на-Дону

Блогер Евгений Чеботарев попал в очередную аварию. В этот раз каскадер разбил элитный спорткар Ferrari в центре Ростова-на-Дону, сообщил телеграм-канал Shot .

Издание приложило к посту видео, на котором заметен спидометр Ferrari. В какие-то моменты Чеботарев набирает скорость в 130 километров в час, едет он по центру города-миллионника.

Источники Shot рассказали, что каскадеру пришлось резко взять в сторону, чтобы разминуться со встречным автомобилем. F8 Tributo Чеботарева протаранила бордюр.

Участники происшествия отделались испугом. Никто серьезно не пострадал.

Блогер Чеботарев не в первый раз уничтожает люксовый транспорт на ростовских дорогах. В октябре 2025 года блогер разбил британский суперкар McLaren.

Экстремал уверял, что его автомобиль занесло на мокром асфальте. В 2023 году Чеботарев упал с высоты, выполняя трюк на машине.