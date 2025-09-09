Российского правозащитника осудили за фейки об армии
Суд заочно дал 6 лет колонии экс-директору «Ночлежки» Свердлину за фейки о ВС РФ
Российский суд заочно приговорил бывшего директора благотворительной организации «Ночлежка» и правозащитника Григория Свердлина* к шести годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
Суд признал Свердлина* виновным по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России». Осужденный не сможет администрировать сайты три года и отправится отбывать наказание в колонию общего режима.
Правозащитник в апреле 2022 года по мотивам политической ненависти опубликовал на странице в социальной сети фейки о российской армии. В настоящее время Свердлин* находится в международном розыске.
Ранее стало известно, что французу Лорану Винатье* грозит до 20 лет тюрьмы по делу о шпионаже.
* Физические лица, выполняющие в России функции иностранного агента.