Французу-иноагенту Лорану Винатье грозит до 20 лет тюрьмы по делу о шпионаже

Гражданину Франции Лорану Винатье* грозит до 20 лет лишения свободы по статье о шпионаже. Об этом написало РИА «Новости» .

Против француза-иноагента завели уголовное дело о шпионаже, следует из картотеки Лефортовского суда Москвы. Суд зарегистрировал ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 25 августа.

Винатье* задержали в начале июня в Москве. По версии следствия, на протяжении нескольких лет француз собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не предоставляя документов для включения в реестр иноагентов.

Подозреваемый добывал информацию в беседах с экспертами и госслужащими, иностранные спецслужбы могли использовать полученные сведения в ущерб безопасности России.

В октябре прошлого года Винатье* приговорили к трем годам колонии по делу об уклонении в исполнении закона об иноагентах. Француз вину полностью признал.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента