Российский турист погиб в ДТП в Турции

В Турции россиянин насмерть разбился на мотоцикле, врезавшись в ограждение

Российский путешественник скончался в результате ДТП на трассе в турецкой провинции Эрзинджан. Об этом сообщил телеканал NTV .

По данным канала, 40-летний россиянин прибыл в Турцию из России вместе с двумя приятелями. Они направлялись в Каппадокию, когда произошла авария.

Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. Почему это произошло пока неизвестно. Россиянина госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики пытались его спасти, но безуспешно.

Ранее в Татарстане в аварии с грузовиком и иномаркой погибли водитель легковушки и два его пассажира-подростка.

В Саратовской области погиб 32-летний пешеход, на которого наехал автомобиль марки LADA. Пострадавший скончался от серьезных травм в больнице.