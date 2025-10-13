Российский турист погиб в ДТП в Турции
В Турции россиянин насмерть разбился на мотоцикле, врезавшись в ограждение
Российский путешественник скончался в результате ДТП на трассе в турецкой провинции Эрзинджан. Об этом сообщил телеканал NTV.
По данным канала, 40-летний россиянин прибыл в Турцию из России вместе с двумя приятелями. Они направлялись в Каппадокию, когда произошла авария.
Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. Почему это произошло пока неизвестно. Россиянина госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики пытались его спасти, но безуспешно.
Ранее в Татарстане в аварии с грузовиком и иномаркой погибли водитель легковушки и два его пассажира-подростка.
В Саратовской области погиб 32-летний пешеход, на которого наехал автомобиль марки LADA. Пострадавший скончался от серьезных травм в больнице.