Мужчина и два подростка погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Водитель и два его пассажира-подростка стали жертвам ДТП в Агрызском районе Татарстана. На трассе столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик, сообщила пресс-служба прокуратура республики.

В ведомстве отметили, что 11 октября около 14:30 на 27-м километре автодороги Псеево — Крынды 38-летний водитель иномарки выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовой машиной «Валдай».

В результате ДТП скончались владелец Volkswagen Polo и подростки 12 и 17 лет. Ход процессуальной проверки находится на контроле районной прокуратуры. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Ижевске рейсовый автобус и три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова. В ДТП погибли водитель одной из легковушек и три женщины-пешехода.