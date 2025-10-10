В Саратовской области погиб 32-летний пешеход после наезда автомобиля

Вечером в четверг, 9 октября, на улице Революционной в Аткарске трагически погиб молодой мужчина. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
Согласно сообщению регионального отделения ГИБДД, автомобиль марки LADA, управляемый водителем среднего возраста, наехал на пешехода. Пострадавшему было 32 года, он умер от полученных травм в медицинском учреждении.
Ранее телеканал сообщал об инциденте, когда под колесами автомобиля погиб велосипедист. ДТП случилось недалеко от Саратова.
