В Саратовской области погиб 32-летний пешеход после наезда автомобиля

Вечером в четверг, 9 октября, на улице Революционной в Аткарске трагически погиб молодой мужчина. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Согласно сообщению регионального отделения ГИБДД, автомобиль марки LADA, управляемый водителем среднего возраста, наехал на пешехода. Пострадавшему было 32 года, он умер от полученных травм в медицинском учреждении.

Ранее телеканал сообщал об инциденте, когда под колесами автомобиля погиб велосипедист. ДТП случилось недалеко от Саратова.