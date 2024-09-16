Российский турист погиб на отдыхе в Абхазии

Житель Нальчика погиб на отдыхе в Абхазии, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 21:28. На место происшествия были направлены сотрудники ПСО МЧС и медуправления», — уточнили в министерстве.

Ранее в Египте в результате ДТП перевернулся туристический автобус, перевозивший 43 иностранных туриста и четверо египтян. В салоне находились и россияне — 21 человек.

Аварию уже назвали нестраховым случаем, поэтому, возможно, что российские туристы, купившие экскурсию у уличного агентства, а не официального оператора, могут не получить компенсацию от страховых компаний туроператоров в России.