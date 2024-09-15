Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте

Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, пока не перевернулся на трассе в провинции Суэц. По данным издания, в салоне находились 43 иностранных туристов и четверо египтян.

«Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса», — говорится в публикации.

В ДТП никто не погиб. Пассажиры автобуса получили травмы от легкой до средней степени тяжести. На место происшествия прибыли медицинские бригады. Пострадавших доставили в медицинский комплекс Суэца, но трое египтян отказались от этой поездки.

Местные следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, они решили задержать водителя.

