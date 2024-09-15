Аварию с российскими туристами в Египте назвали нестраховым случаем

РИА «Новости»: попавшие в Египте в аварию россияне купили экскурсию на улице

Попавшие в аварию в Египте российские туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора. Поэтому существует риск, что этот случай признают нестраховым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в туристической отрасли.

Собеседники агентства пояснили, что страховые компании российских туроператоров, по путевке которых россияне отправились на отдых, не признают свою ответственность за аварии частной египетской компании. Поэтому расходы за лечение пострадавших должны покрыть организаторы экскурсии.

По данным издания Cairo24, автобус с туристами перевернулся в египетской провинции Суэц во время движения из Шарм-эш-Шейха в Каир. В салоне находились 21 россиянин, 11 турок, девять итальянцев, двое британцев, четверо египтян и водитель автобуса.

Журналисты уточнили, что пассажиры получили травмы от легкой до средней степени тяжести. Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

Губернатор египетской провинции Тарик Хамед Аль-Шазли взял ситуацию под свой контроль. В канцелярии руководителя региона уточнили, что проинформировали посольства стран пострадавших туристов об аварии.