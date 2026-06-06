В Таиланде пропала москвичка, просившая у родителей деньги на еду

В Таиланде бесследно исчезла 25-летняя россиянка, пережившая потерю работы в тайской компании, сильный голод и обмороки из-за безденежья. Об этом РИА «Новости» сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде, занятая сейчас ее поисками Светлана Шерстобоева.

Девушка прилетела в Таиланд из Москвы. Работала маркетологом в местной компании, но после увольнения осталась без денег. Квартира была оплачена, но есть было не на что. Она перебивалась случайными заработками в компаниях с российским участием.

«Могла не есть ничего по два дня, даже падала в обморок. Она прислала маме свою фотографию со ссадиной на лице и подписью „Капец, я в обморок в магазине упала“», — рассказала Шерстобоева.

Девушке купили самый дешевый билет на рейс до Москвы на 8 июня, но она перестала выходить на связь с первых чисел месяца. Волонтер отметила, что москвичка звонила родителям 1 июня, жалуясь, что у нее нет еды и осталось немного питьевой воды.

Пенсионеры перевели дочери 50 евро. После получения денег она пропала. При проверке съемной квартиры девушки выяснилось, что все ее вещи на месте, но она в ней не появлялась даже ночью.

Шерстобоева добавила, что родители и друзья пропавшей боятся, что ее могли обмануть вербовщики из Мьянмы или Камбоджи, превратив в рабыню.

Ранее пропавшая в Таиланде россиянка внезапно вышла на связь, рассказав родственникам о потерянных документах и поездке в Эмираты.