Российский посол получил травмы в ДТП в Ереване

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП в Ереване и получил легкие травмы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители посольства России в Армении.
По данным пресс-службы, авария произошла из-за сложных погодных условий в Ереване.
«Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в посольстве.
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