В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в Домодедове и Жуковском приостановили прием и вылет самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в аэропорту Жуковский в 04:24 временно приостановили прием и вылет авиарейсов.

Он уточнил, что экипажа воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Это является главным приоритетом.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 по московскому времени введены также в московском аэропорту Домодедово», — уточнил Кореняко.

Позже он добавил, что аналогичные временные ограничения ввели также в нижегородском аэропорту Стригино.

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