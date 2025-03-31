Российские спасатели вытащили из-под завалов в Мандалае живую женщину

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток после землетрясения в Мандалае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавшую обнаружили под обломками с помощью поисковых собак. Спасательную операцию проводили в темное время суток, с риском для жизни. Она длилась восемь часов.

Работу в зоне ЧС усложнили большое количество завалов разрушенных зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки.

По данным МЧС, густонаселенный город Мандалай в наибольшей степени пострадал от землетрясения в Мьянме. Российские спасатели помогают с ликвидацией последствий. Всего в страну прибыли более 100 спасателей.

Ранее стало известно, что жертвами землетрясения в Мьянме стали 1644 человека. Различные ранения получили 3408 жителей страны. Еще 139 человек объявили пропавшими без вести.