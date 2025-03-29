Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 1644

Жертвами землетрясения в Мьянме стали 1644 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3408 жителей страны. Об этом со ссылкой на группу Государственного административного совета сообщило агентство «Синьхуа» .

В ведомстве добавили, что это не окончательные данные, потому что еще 139 человек числятся пропавшими без вести.

Мощные подземные толчки сотрясли Мьянму в пятницу, 28 марта. Сейсмологические службы заявили, что магнитуда составила 6,4 и 7,9. Землетрясение оказалась настолько сильным, что волна распространилась на территорию соседних стран.

Стихийное бедствие назвали самым мощным, которое страна пережила в XXI веке. В последний раз землетрясения подобной силы произошли в Мьянме в 1946 году.

Самыми пострадавшими городами стали столица Нейпьидо, где разрушилось большое количество зданий, а также упала башня управления воздушным движением в аэропорту, и Мандалай — наиболее густонаселенный город страны.

Пострадавшие районы остались без электричества и связи. Власти Мьянмы объявили, что подсчитают ущерб от землетрясения после окончательной ликвидации последствий.