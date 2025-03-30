В Мьянму прибыл спецборт МЧС России с аэромобильным госпиталем

Самолет Ил-76 с аэромобильным госпиталем и группой спасателей прибыл из России в Мьянму. Об этом ТАСС сообщил руководитель сводного отряда МЧС Сергей Воронцов.

«У нас сюда прибыл аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшему населению», — сказал он.

Спецборт доставил в Мьянму группу из 50 российских спасателей и медиков. В нем есть реанимационный блок, терапевтический и перевязочный.

Этот самолет стал третьем, направленным МЧС в зону пострадавших от землетрясений территорий. Также в Мьянму прибыли два борта со спасателями, кинологами и медиками.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 1644 человек. Ранения различной степени тяжести получили 3408 жителей страны.