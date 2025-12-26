Российская туристка погибла в ДТП с внедорожником на Пхукете

Двое россиян, ехавших на одном мотоцикле по трассе в Таиланде, попали в ДТП с внедорожником. Находившаяся за рулем байка девушка погибла, ее пассажир получил переломы, рассказал 360.ru отец пострадавшего Андрей.

Авария произошла 25 декабря на юге Пхукета, около пляжа Най Харн.

«Все было очень спокойно, но на повороте почему-то девушка повернула резко вправо, хотя там левостороннее движение. Вышло где-то полметра примерно на встречку, и тут они влетели во внедорожник», — рассказал собеседник 360.ru.

Он подтвердил, что туристка погибла на месте, а его сын, сидевший позади девушки, выжил.

«Он сейчас в больнице лежит переломанный весь», — добавил мужчина.

Ранее туристка из России столкнулась с торговой тележкой в Паттайе. Девушка не удержала равновесие, упала и ударилась головой о бетонный бордюр. В результате она получила черепно-мозговую травму и через неделю умерла в больнице от кровоизлияния в мозг.