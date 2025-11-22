Россиянка скончалась после ДТП с торговой тележкой в Паттайе

В тайской больнице скончалась российская туристка, попавшая в ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Через неделю после падения с байка у нее случилось кровоизлияние в мозг, сообщил Telegram-канал Mash .

Приехавшая на отдых из Иркутска 27-летняя Ксения ехала на скутере по улице Джомтьен, где и произошло столкновение. Мотоциклистка не удержала равновесие, упала на скорости и ударилась головой о бетонный бордюр.

Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, перелом лицевых костей и руки. Тайка осталась цела.

Медики боролись за жизнь россиянки на протяжении недели, однако спасти ее не удалось. Ксения умерла из-за развившихся осложнений. Она работала дизайнером и около полугода назад переехала из Сибири в Таиланд.

Родственники девушки организовали сбор средств, чтобы покрыть расходы на организацию похорон и оплату медицинских услуг госпиталя.

