Россиянка залила масло водой и едва не спалила квартиру

Женщина устроила пожар в своей квартире в мордовском городе Саранске. Возгорание произошло во время приготовления еды, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Когда масло в сковороде разогрелось, хозяйка решила залить его водой. Пламя охватило кухню мгновенно», — отметили в сообщении.
Пожарные потушили возгорание на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.
Ранее при пожаре в квартире в многоэтажного дома на Свободном проспекте в Москве погибли два человека. Очаг возгорания был на кухне. Огонь распространился на площади три квадратных метра.
Двум жильцам многоквартирного дома в Нижнем Новгороде повезло больше. Они успели спастись от пожара благодаря извещателю на кухне. Когда прибор издал громкий звук, люди сразу же покинули помещение.
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