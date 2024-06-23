Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире на востоке Москвы

Источник 360.ru: два человека погибли при пожаре в квартире в Новогиреево

Фото: РИА «Новости»

Пожар в квартире одного из домов на Свободном проспекте в Москве унес жизни двух человек. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, очаг возгорания был на кухне, огонь успел распространиться на площади три квадратных метра.

Горели личные вещи и мебель, уточнил собеседник 360.ru. В квартире обнаружили тела двух пожилых человек. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

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