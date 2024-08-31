Два человека спаслись благодаря звону пожарного извещателя в Нижнем Новгороде

МЧС: пожарный извещатель спас жильцов загоревшейся квартиры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. Двое жильцов спаслись благодаря пожарному извещателю. Последствия возгорания показало МЧС России.

Хозяева квартиры установили пожарный извещатель на кухне. Когда из-за неисправности электрооборудования пошел дым, прибор издал громкий звук. Жильцы вышли из квартиры и вызвали пожарных.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его тушили силами 15 специалистов ведомства.

Судя по видео с места возгорания, огонь охватил всю кухню, которая сильно выгорела, и часть коридора. Кроме двух жильцов загоревшейся квартиры из дома спаслись 14 соседей, в том числе четверо детей.

Ранее в Москве случился пожар в батутном центре на территории Филевского парка. Огонь занял 15 квадратных метров, дым распространился по этажам административного здания. Спасатели эвакуировали работников и посетителей, затем потушили возгорание.

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Belkin Alexey/news.ru

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