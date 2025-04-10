Россиянка пожаловалась на тройной перелом руки после избиения во Вьетнаме

Уроженку Санкт-Петербурга жестоко избили в Нячанге, сломав руку в трех местах. Теперь она собирает деньги на лечение. Об этом стало известно 360.ru.

Женщина рассказала, что ее столкнули с лестницы. От боли россиянка даже не поняла, кто именно ее ударил. Предположительно, это мужчина славянской внешности, ему около 30 лет.

Пострадавшая живет во Вьетнаме с августа прошлого года, работает поваром. Для операции ей нужно собрать 30 миллионов донгов (около 100 тысяч рублей), из которых у нее есть только 12 миллионов (примерно 40 тысяч). Пока, чтобы снять боль, ей колют сильные обезболивающие.

В начале марта россиянке, находившейся в Таиланде, накануне вылета стало плохо на фоне онкозаболевания. После этого ее дети объявили сбор денег на транспортировку матери в Россию, потому что лечение на родине стоит намного дешевле.