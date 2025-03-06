Онкобольная россиянка не может улететь из Таиланда из-за цен на транспортировку

Россиянке Ларисе Муравлевой стало плохо накануне вылета из Таиланда на фоне онкозаболевания, и она попала в больницу. Теперь ее дети собирают деньги на транспортировку, поскольку лечение в России будет стоить намного дешевле. Сын женщины Глеб рассказал 360.ru подробности.

«Мы должны были вылетать в Россию в прошлую субботу. За день до вылета ей стало очень плохо, у нее такие боли начались. Нам пришлось срочно вызывать скорую, класть ее здесь в госпиталь», — сообщил мужчина.

На транспортировку нужно будет около 900 тысяч рублей. В эту стоимость входят самолет со специальным оборудованием и сопровождение врача. Таких денег у семьи нет. Ситуация осложняется еще и тем, что врачи не могут установить точный диагноз: тайские специалисты подозревают крайне редкую опухоль периферической оболочки нервов, а российские — меланому.

Поэтому сын и дочь Ларисы объявили сбор на то, чтобы перевезти мать в Россию. Знакомая женщины рассказала 360.ru, что для нее известие стало шоком.

«Будем помогать чем можем», — заявила она.

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