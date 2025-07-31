Россиянка наказала сбежавшего ребенка и попала под трибунал домового чата

Жители ЖК «Ильинские луга» в Красногорске опубликовали в домовом чате отрывок видео, как гулявшая с ребенком женщина жестко сажает его в коляску и якобы несколько раз бьет по лицу. В комментариях жильцы призвали срочно наказать нерадивую мать за жестокое обращение с сыном. Отец ребенка в комментарии 360.ru рассказал, что мальчик убежал и чуть не выскочил на дорогу с машинами, чем сильно напугал мать.

Он подчеркнул, что сыну уже два года и это тот возраст, когда у детей начинается период непослушания.

Во время прогулки мальчик вылез из коляски и побежал без оглядки. На крики испуганной матери он не реагировал. Рядом с площадкой находится бульвар с большим движением транспорта.

«Она сильно испугалась, что ребенок попадет под машину. Но со стороны это выглядело так, словно она ему в глаз зарядила. На самом деле, она просто достала у него из рта палец, который он постоянно сосет», — заявил отец ребенка.

Он подчеркнул, что никаких травм сын не получил. Но соседи, которые увидели только отрывок видео, устроили самосуд с резкой критикой.

«Я оцениваю, что произошло недоразумение, связанное с ситуацией, которую супруга не ожидала. Жалко, что это вызвало такой эффект, но мы живем в обществе, где никакой приватности нет», — заявил отец мальчика.

Видео из домового чата разошлось по Telegram-каналам и привлекло внимание сотрудников полиции. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что начали проверку кадров, на которых женщина наносила удары ребенку, сидящему в коляске. В ведомстве добавили, что личность женщины уже установили и в ближайшее время проведут проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Красногорская городская прокуратура установит обстоятельства противоправного поведения в отношении малолетнего ребенка.

Ранее стало известно, что житель Казани добился возбуждения уголовного дела против бывшей жены, избивавшей сына и дочь.