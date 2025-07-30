Суд Казани оставил детей с избивающей их матерью, попавшей под дело об истязании

Следователи Казани завели уголовное дело против местной жительницы за истязания сына и дочери. Отец детей Роман в комментарии 360.ru рассказал, что решение криминалистов появилось через несколько дней после суда, который постановил, что сын и дочь останутся с матерью. Он пояснил, что сейчас всеми силами пытается забрать детей к себе хотя бы на время следствия, потому что боится за их жизнь и здоровье.

Роман подчеркнул, что с решением суда не согласился и подаст апелляцию. Он уже обратился в прокуратуру, к следователям и уполномоченному по правам ребенка в Татарстане с просьбой о помощи.

«Дело возбудили, видео есть, что она истязала детей. Почему их не забрать хотя бы на период следствия? <…> А если она их убьет или покалечит за это время?» — заявил обеспокоенный отец.

Он добавил, что предоставил суду записи с камер наблюдения, установленных в квартире, где видно жестокое обращение бывшей супруги с сыном и дочерью. По его словам, судья рассматривать их не стал. Не помогла даже рекомендация органов опеки о необходимости передачи детей отцу.

По словам Романа, бывшая жена уже несколько дней не водит младшего сына в детский сад, дочь он также давно не видел. Поэтому что именно происходит с детьми, он не знает.

Зайти в квартиру мужчина не может, так как бывшая жена ограничила ему доступ к камерам наблюдения и легко может его подставить.

За своих детей Роман бьется уже не первый месяц. Обращения в органы опеки привели только к тому, что сотрудники ведомства провели с его бывшей женой беседу. Проверка полиции установила, что с сентября по декабрь 2024 года женщина применила насилие к дочери 15 раз.

Но оснований для дела правоохранители не нашли. Республиканский главк СК все обращения Романа передавал обратно в МВД. Уголовное дело удалось завести только сейчас. Дети остались у матери, обвиняемой в истязании.