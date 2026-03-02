Россиянка избила сына-аутиста в Башкирии

Жительница Башкирии несколько раз ударила страдающего аутизмом сына у подъезда дома в селе Михайловка. Видеозапись с произошедшим попала в распоряжение 360.ru.

На кадрах видно, как женщина у элитного ЖК «Французский двор» бьет ребенка, а затем кидает его в сугроб. По словам местных жителей, она так ведет себя не впервые и не реагирует на замечания.

После случившегося 360.ru запросил комментарий у отдела информации и общественных связей МВД по республике.

«Сообщений по данному факту в полицию не поступало. В настоящее время информация проверяется», — уточнили в ведомстве.

Региональная прокуратура проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и даст оценку должностным лицам.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сотрудников больницы в Кемеровской области обвинили в избиении пенсионерки. Внучка пострадавшей заявила, что у женщины появились гематомы. В ответ на обвинения сотрудники объяснили, что пенсионерка сама упала и ударилась. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.