Вся синяя, с гематомами: жительница Кузбасса обвинила больницу в избиении бабушки

Сотрудники больницы в Мариинске Кемеровской области избили пенсионерку и привязали ее к кровати. Подробности рассказала 360.ru внучка пострадавшей Елизавета.

По ее словам, пожилую женщину госпитализировали на скорой помощи, однако затем четыре часа продержали в приемном отделении и положили в палату только после того, как Елизавета начала возмущаться.

Девушку удивило, что бабушку отправили в инфекционное отделение, но врачи объяснили, что у пенсионерки ОРВИ. После этого Елизавета уехала по делам в Кемерово, а дежурить стала ее мать.

«Она звонила, не дозвонилась, поехала в больницу. Врывается в палату, видит бабушку — всю синюю, с гематомой и привязанной к кровати. Подняли крик, вызвали полицию», — добавила собеседница 360.ru.

После этого мать Елизаветы затребовала компьютерную томографию, подозревая, что у родственницы сотрясение мозга. Врачи заявили, что пожилая женщина сама упала и ударилась, а не сообщили они об этом, потому что не обязаны. Выдать какие-либо документы они тоже отказались.

«После уже ставят ей деменцию, говорят, что бабушка неадекватная. Хотя вчера я приезжала — бабушка меня узнает, разговаривает. Да, есть не то что отклонение, а какая-то рассеянность, что ли, но появилась она именно после этой ситуации. Бабушка абсолютно нормальная», — подчеркнула девушка.

После случившегося семья обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Следователи работают в больнице, выясняя все обстоятельства происшествия.