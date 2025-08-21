Россиянина утащило в море волной на Пхукете во время ночного купания

Mash: турист из России утонул во время ночного купания на Пхукете

Русского туриста унесло в море на Пхукете во время вечернего купания с девушкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Сегодня после полуночи 35-летний Денис К. и его подруга 24-летняя Камила Ш. отправились на побережье между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. Когда парочка зашла в воду, налетела огромная волна, Денис успел подтолкнуть даму к берегу, а его самого унесло в море», — написали авторы публикации.

Дениса обнаружили мертвым у пляжа Найтон. Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation подтвердили смерть туриста из России, пропавшего в море во время ночного купания, написала газета The Phuket News. Пара туристов отдыхала не на Найтоне, а на пляже у отеля между Банана-Бич и Найтоном.

Ранее на Кубе утонули двое российских туристов. Они проигнорировали предупреждение спасателей и пошли купаться при сильных волнах. Спасатели вынесли россиян на берег, но реанимировать не смогли.