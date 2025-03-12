Парочку из России затянули смертельные волны на Кубе

Mash: двое туристов из России утонули в Атлантическом океане на Кубе

На Кубе утонули двое российских туристов. Они проигнорировали предупреждение спасателей и пошли купаться при сильных волнах, сообщил Telegram-канал Mash .

Мужчина с женщиной отдыхали на берегу Атлантического океана в курортном городе Варадеро. Спасатели установили 12 марта предупредительный желтый флаг, но туристы пренебрегли опасностью и вошли в воду.

Сильные волны затянули парочку на глубину. Спасатели вынесли россиян на берег, но реанимировать не смогли. После этого на пляже ввели запрет на купание и установили красный флаг.

В Турции путешественников подстерегает другая опасность. Представитель туристического рынка рассказал журналистам о смертельных отравлениях контрафактным алкоголем. Он предупредил о снижении спроса на это направление в пользу других курортных стран.