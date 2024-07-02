Россиянина с оскорбляющей армию татуировкой на шее задержали в Москве

Московские оперативники задержали приезжего из Тульской области, который набил себе на шее нецензурную фразу, дискредитирующую российскую армию. За публичную демонстрацию татуировки мужчина попал в руки полицейских. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

О подозреваемом со скандальной татуировкой правоохранители узнали в ходе мониторинга интернета, где появилась видеозапись, на которой мужчина показывал дискредитирующие военных татуировку.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отдел Басманного района Москвы.

В ходе допроса задержанный под видеозапись пообещал свести скандальную татуировку и искренне раскаялся, что набил себе такую фразу на видном для окружающих месте. В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что задержанным оказался фигурант уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Степан Зимин. За насилие в отношении представителей власти суд назначил ему наказание в 3,5 года колонии.

Весь срок Зимин не отбыл и в 2015 году вышел по условно-досрочному освобождению. Для оформления татуировки на шее использовал нецензурное выражение о русском военном корабле.

В конце июля суд Москвы арестовал на два месяца программиста Илью Васильева за публикацию в социальных сетях фейковой информации, дискредитирующей российскую армию. По словам адвоката арестованного, это уже второй подобный проступок его подзащитного, но в первый раз его оштрафовали на 40 тысяч рублей.