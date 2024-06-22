Распространявшего фейки о российской армии в западной соцсети москвича арестовали

Недостоверные публикации о российской армии в Facebook* довели московского программиста Илью Васильева до уголовного дела. Преображенский районный суд отправил обвиняемого под стражу до 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

По версии следствия, Васильев использовал свою страницу в социальной сети для тиражирования заведомо ложной информации, дискредитирующей Вооруженные силы России.

РБК напомнил, что Васильев известен как основатель «Гражданской школы хакеров» и организатор компьютерного фестиваля СПРЫГ, который проходил в Москве в нулевые годы.

Представляющий интересы арестованного адвокат Оскар Черджиев рассказал, что в мае 2023 года Васильев уже попадался на дискредитации армии, когда разместил пост на своей странице во «ВКонтакте». Тогда он отделался штрафом в 40 тысяч рублей.

Защитник подчеркнул, что свою вину Васильев не признал. Решение суда адвокат посчитал необоснованным. Черджиев заметил, что ранее его подзащитный к уголовной ответственности не привлекался, а сейчас занимается полезной деятельностью.

В минувшую пятницу, 21 июня, суд в Москве приговорил к 12 годам гражданку Украины Кристину Любашенко за участие в деятельности террористической организации и распространении фейков о российской армии. По данным следствия, осужденная запустила из квартиры воздушные шары с флагом «Легиона „Свобода России“»** в марте этого года.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**«Легион „Свобода России“» — запрещенная в России террористическая организация.