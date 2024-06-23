Россиянин закрыл собой жену на пляже Севастополя во время обстрела ВСУ

Попавшая под ракетный обстрел украинских боевиков во время отдыха на пляже Севастополя местная жительница выжила и не пострадала, потому что в момент удара ее закрыл собой муж. Об этом она рассказала в комментарии Telegram-каналу Shot.

Она подчеркнула, что падение кассетных боеприпасов началось за считаные секунды, поэтому шансов убежать не было никаких.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — заявила собеседница.

Женщина добавила, что слышала крики детей в крови и видела, как люди помогают друг другу, а водители автобусов и неравнодушные жители вывозили людей с пляжа.

Минобороны заявило, что для удара по Севастополю украинские военные использовали ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из снарядов взорвался в воздухе и суббоеприпасы начали падать на людей в курортной части города.

От полученных ран скончались двое детей и двое взрослы х. В больницы доставили 82 человека, а общее количество пострадавших выросло до 151.