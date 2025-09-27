Россиянин назвал попутчика «узкоглазым» и устроил дебош в самолете

Прилетевший из Апатитов в Москву россиянин устроил дебош в самолете, напав на пассажира, не уступившего ему место. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Разборки произошли в салоне самолета, прилетевшего в аэропорт Шереметьево.

«Что ты смотришь на меня глазами своими азербайджанскими?!» –кричал мужчина.

На этом он не остановился, обозвав попутчика «узкоглазым». Члены экипажа попытались утихомирить дебошира, уладив конфликт своими силами. Когда поняли, что не справляются, вызвали полицию.

Ранее нетрезвый пассажир устроил дебош во время полета из Улан-Удэ в Москву, но его удалось скрутить. В столичном аэропорту его задержали полицейские.

Этим летом в Госдуме заговорили о необходимости ужесточить наказание за дебоши в самолете. Депутат Ярослав Нилов предложил создать черные списки таких пассажиров.