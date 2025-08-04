Mash: пьяный пассажир устроил скандал во время полета из Улан-Удэ в Москву

Пьяный мужчина устроил дебош во время полета на борту самолета Улан-Удэ — Москва. Другим пассажирам и бортпроводникам пришлось скрутить неадеквата, сообщил Telegram-канал Babr Mash .

Мужчина выпил алкоголь в туалете, после чего начал кричать и цепляться к другим. На комментарии в свой адрес он не реагировал, вел себя агрессивно и в какой-то момент разбил себе голову.

Когда буйного пассажира скрутили, он стал угрожать окружающим «своими пацанами» и материться. Уже около Москвы мужчина пришел в себя и извинился. В аэропорту его задержала полиция.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ужесточить наказание за хулиганство в самолете. Он призвал составить черный список пассажиров-дебоширов, которые своим безобразным поведением создавали угрозу безопасности, здоровью и жизни другим участниками полета.

Также парламентарий указал на необходимость пересмотреть размеры административных штрафов.