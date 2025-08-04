В России могут ужесточить наказание за дебош в самолете

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за хулиганство в самолете. Об этом 360.ru рассказал глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, депутаты давно занимаются вопросами транспортной безопасности. Сам Нилов является автором идеи о создании черных списков пассажиров-дебоширов.

«Это действующий инструмент и механизм, который позволяет не допускать до полетов тех, кто нарушил правила поведения, кто вел себя безобразно, нарушал правила на борту воздушного судна во время полета, и своими противоправными действиями создавал угрозу безопасности, здоровью и жизни другим участниками полета», — напомнил парламентарий.

В продолжение этой темы встал вопрос о необходимости повышения административных штрафов за нарушения на борту.

«Некоторые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начинают курить, хотя это запрещено, это небезопасно, поэтому пришло время пересмотреть размеры административных штрафов, что и предлагается сделать с учетом того, что у нас давно штрафы за данные противоправные действия на борту воздушного судна не менялись», — отметил Нилов.

Действующие ограничения должны неукоснительно соблюдаться — правила прописаны кровью.

«С пониманием можно отнестись, когда человек выпил лишнего, но когда он себе позволяет нарушать права других, ведет себя агрессивно, начинает курить, дебоширить, за это необходимо привлекать к ответственности более жестко, более строго, чем происходит это сегодня, и помещать его в черные списки пассажиров-дебоширов с целью временного ограничения на возможность приобретать билет у данной авиакомпании. Соответствующая законодательная инициатива подготовлена и вносится в Государственную думу», — заключил депутат.