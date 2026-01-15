Россияне столкнулись с массовым обманом при бронировании жилья в Таиланде

Туристы из России сталкиваются с новой схемой мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. Злоумышленники используют украденные данные личностей отдыхающих, сообщил телеграм-канал Baza .

Анастасия из Тулы самостоятельно планировала поездку на Пхукет. Для аренды жилья она использовала телеграм-канал. Там она связалась с менеджером Дарьей Л. Дарья быстро предложила несколько вариантов и активно рекламировала свою группу. Она также посоветовала прочитать отзывы, поэтому Анастасия не сомневалась в выборе.

«Путешественница скинула свои паспортные данные и внесла предоплату 30%. Потом Дарья потребовала еще 50%, и Анастасия почуяла неладное. Она попросила деньги обратно, но менеджер перестала выходить на связь», — отметили журналисты.

Позже выяснилось, что сама Дарья Л. тоже стала жертвой. Она отправляла фото паспорта для бронирования жилья, и мошенники начали использовать ее данные, чтобы обманывать других россиян. Анастасия боится, что ее личность могут украсть таким же способом.

Baza утверждает, что проблема массовая, и туристы сталкиваются с аналогичной схемой обмана при аренде жилья во Вьетнаме, Франции, Италии и Индонезии.

Ранее турэксперт Сергей Голов призвал приобретать туры только в проверенных туристических агентствах. Активность мошенников в туристической сфере растет. Они выдают себя за туроператоров, подменяют веб-сайты и предлагают фальшивые туры по подозрительно низким ценам. В итоге туристы рискуют остаться без путевок и потерять деньги.