Турэксперт Голов призвал приобретать туры только в проверенных туристических агентствах

При выборе заграничного тура важно быть внимательным и не стать жертвой мошенников. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, туры следует приобретать только в проверенных туристических агентствах с офисом и сайтом, которые есть в федеральном реестре туристических агентств. Об этом сообщило ИА НСН .

С приближением праздников активность мошенников в сфере туризма возрастает. Они представляются туроператорами, подменяют сайты и предлагают липовые туры по сильно заниженным ценам. В результате туристы рискуют остаться без путевок и потерять деньги, написали «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Не платить деньги неизвестным людям, приобретать туры только по рекомендации, либо в существующих туристических агентствах с офисом, с сайтом, с телефоном, с регистрацией, которые находятся в федеральном реестре туристических агентств», — подчеркнул Сергей Голов.