Россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции

Посольство РФ: россиян не было среди жертв ДТП с автобусом в Турции

Туристический автобус скатился с обрыва в турецкой провинции Испарта. По имеющимся данным, россиян в списках погибших и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции в телеграм-канале .

Турецкий телеканал A Haber сообщал, что в ДТП погибли четыре человека, еще 16 получили травмы.

«По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет», — сообщили в посольстве.

Представители дипмиссии продолжат держать ситуацию на контроле и информировать соотечественников.

Днем 20 июня туристический микроавтобус потерял управление на дороге и съехал в обрыв. Предварительной причиной аварии называли ошибку водителя. По данным телеканала Antalya Hakkında он не справился с управлением, после чего автобус сорвался с дороги и перевернулся на бок. На место прибыли экстренные службы, пострадавших доставили в больницы.