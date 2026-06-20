Автобус с туристами разбился в Турции

В турецкой провинции Испарта разбился туристический микроавтобус, погибли четыре человека. Об этом сообщил портал Antalya Hakkında .

«Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения», — уточнили журналисты.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус вылетел с дороги и перевернулся на бок.

На место аварии прибыли спасатели, полицейские и медики. Пострадавших госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В конце мая в Турции туристический автобус столкнулся с дорожным ограждением, следуя по дороге из Измира в Анталью. Россияне не пострадали.