Автобус с туристами разбился в Турции

Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/#/search
Фото: Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com

В турецкой провинции Испарта разбился туристический микроавтобус, погибли четыре человека. Об этом сообщил портал Antalya Hakkında.

«Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения», — уточнили журналисты.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус вылетел с дороги и перевернулся на бок.

На место аварии прибыли спасатели, полицейские и медики. Пострадавших госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В конце мая в Турции туристический автобус столкнулся с дорожным ограждением, следуя по дороге из Измира в Анталью. Россияне не пострадали.

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