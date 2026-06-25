Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Утром 25 июня на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50 км.

В префектурах Аомори и Иватэ пять человек получили незначительные травмы. Четверо пострадали при падении упавших от тряски предметов, одна 90-летняя женщина не удержалась на ногах из-за толчков, ее госпитализировали. Серьезных разрушений нет.

Граждан призвали сохранять бдительность из-за возможности афтершоков. Угрозу цунами не объявляли.