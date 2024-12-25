Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, перевезут на лечение в Москву

Авиация МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Авиация МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина направил в Казахстан Ил-76 с врачами Центроспаса, психологами МЧС, специалистами Минздрава и современным медицинским оборудованием.

Ранее МЧС открыло горячую линию для родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе.

На борту, по предварительной информации, находились 15 россиян, выжили из них 10. «Аэрофлот» предложил азербайджанским коллегам помочь перевезти родственников пассажиров злополучного рейса.

Из-за авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Санкт-Петербург. По его поручению появилась комиссия во главе с премьер-министром Али Асадовым, которая займется расследованием причин крушения. Кроме того, 26 декабря в Азербайджане объявили днем траура.