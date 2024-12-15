Росприроднадзор приступил к оценке загрязнения в Керченском проливе

Специалисты Росприроднадзора приступили к оценке уровня загрязнения в Керченском проливе из-за крушения танкеров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили нефтепродукты. В результате ЧП произошел разлив топлива в Черное море. Из-за погодных условий 15 декабря приостановили работу Керченской переправы.

По факту крушения возбудили уголовные дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Для спасательной операции к месту ЧП направили два буксира и два вертолета. Спасатели подняли из воды 13 человек экипажа танкера «Волгонефть 212», но один из них погиб.

После сообщения о смерти моряка состав одного дела переквалифицировали на более тяжкий. Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства.