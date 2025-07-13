Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Роспотребнадзор объяснил причины вспышки заболеваемости в Магарамкентском районе Дагестана. Возбудитель инфекции обнаружен в воде разводящей сети, у больных и у контактных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе эпидемиологического расследования и лабораторных исследований установлено, что местом аварии явился участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр», — отметили в Роспотребнадзоре.

Инфекция распространилась из-за отсутствия водоподготовки, а также потому, что аварии на водоводе не регистрировались и не сообщались в Роспотребнадзор.

Выявлены многочисленные нарушения. Среди них — выход за пределы санитарной охраны водоисточника и несоблюдение санитарных разрывов на магистральных водоводах. Из-за этого вдоль труб появились частные дома и другие объекты.

Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274. Большинство пострадавших — дети. Суд арестовал главу ЖКХ дагестанского района, где массово отравились водой.