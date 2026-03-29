Роскосмос показал спутниковые снимки циклона в Дагестане

Роскосмос показал спутниковые снимки Дагестана, где мощные ливни привели к масштабному наводнению. Кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации.

«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса. Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в республике», — подписала кадры пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что съемку провели два российских метеорологических спутника — «Электро‑Л» и «Арктика‑М».

Ранее власти Буйнакска ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе после сильных дождей начались подтопления и оползневые процессы.

До этого в чеченском поселке Кундухово эвакуировали жителей. В районной администрации сообщили, что река Гумс вышла из берегов, подтопило населенный пункт. Эвакуированных разместили в ПВР на базе школ и спорткомплекса.