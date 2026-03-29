Режим ЧС ввели в Буйнакске после сильных дождей

Администрация: в Буйнакске ввели режим ЧС из-за подтоплений и оползней

Власти Буйнакска ввели режим чрезвычайной ситуации после сильных дождей, которые вызвали подтопления и оползневые процессы. Об этом администрация города сообщила в своем телеграм-канале .

Решение приняли на заседании оперативного штаба. Режим ЧС начал действовать в городе с 29 марта.

В администрации уточнили, что в одном из районов Буйнакска после продолжительных осадков начались оползневые процессы. Для местных жителей развернули пункты временного размещения.

Ранее сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и перебоям с электричеством почти в двух десятках районов Дагестана. Режим ЧС также ввели в Махачкале и Хасавюртовском районе.