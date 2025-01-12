Роскосмос опубликовал новые фото с пожарами в Калифорнии

Госкорпорация «Роскосмос» продолжила публиковать снимки с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Пресс-служба обнародовала фотографию стихийного бедствия, сделанную со спутника «Ресурс-П».

В последний раз Роскосмос выкладывал спутниковое фото Калифорнии 11 января. Снимок с орбиты Земли сделал российский космонавт Александр Горбунов, сообщил Kp.ru. Тогда площадь лесных пожаров составляла более 1300 гектаров. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь продолжает распространяться. Из-за стихийного бедствия погибли 16 человек. ЧП уже назвали одним из самых разрушительных в истории штата.

Причиной пожаров мог оборванный провод на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ. Коммунальная компания Edison International пока не смогла определить, когда именно произошло повреждение кабеля.