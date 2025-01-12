Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16

Число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек. Об этом со ссылкой на местных властей сообщил телеканал NBC News .

Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США начался Калифорнии 7 января. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей.

Из-за изменившегося направления ветра в неподалеку от Лос-Анджелеса возникли гигантские огненные торнадо. В районе Палисейдс прошли как минимум три таких смерча. Вокруг Лос-Анджелеса зафиксировали шесть отдельных очагов пожаров общей площадью около 15 тысяч гектаров. Спасатели смогли локализовать три.

Всего из опасных районов эвакуировались 150 тысяч человек. Еще 166 тысяч жителей Калифорнии готовятся к тому, чтобы покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что имеющихся ресурсов оказалось недостаточно для борьбы с пожарами в округе Лос-Анджелес, сообщил «Ридус». Ситуацию также усугубляет сильный ветер.