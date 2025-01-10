Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в США

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний — более 1300 гектаров», — заявили в госкорпорации.

По данным метеорологов, огонь так быстро распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра. Региональные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Власти приказали провести эвакуацию жителей регионов, до которых добрался огонь. Многие дома американских знаменитостей сгорели в результате ЧП, ведь пламя дошло до районов вблизи Голливуда.

При этом президент США Джо Байден позволил себе жуткий каламбур на брифинге о пожарах в Калифорнии. Когда политик передавал речь вице-президенту Камале Харрис, то призвал ее «жечь».