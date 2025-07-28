Роскомнадзор не подтвердил утечку данных клиентов «Аэрофлота»

Роскомнадзор: утечка данных клиентов «Аэрофлота» пока не подтверждается

Информация об утечке персональных данных клиентов «Аэрофлота» пока не подтверждается фактами. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании „Аэрофлот“ пока не подтверждаются фактами», — отметили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время ожидается информация от авиакомпании, после чего будет принято решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.

Ранее хакеры заявили, что уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота». По их оценке, для восстановления данных понадобятся десятки миллионов долларов.

В понедельник, 28 июля, из-за технического сбоя авиакомпания отменила 50 рейсов, в том числе международных.