Росгвардейцы спасли из пожара на Электрозаводе 36 человек

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве приняли участие в спасении людей во время пожара на Электрозаводе. Росгвардейцы помогли эвакуировать 36 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Три экипажа незамедлительно прибыли по указанному адресу, где уже работали экстренные службы. Сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию и приступили к эвакуации людей из задымленных офисных помещений», — рассказали в Росгвардии.

Пожар на территории московского Электрозавода разгорелся днем 8 февраля. По последним данным, площадь возгорания выросла до 800 квадратных метров. Огонь охватил почти все здание. К месту ЧП направили пожарный поезд со 120 тоннами воды и четырьмя тоннами пенообразователя.

Из горящего здания спасли около 90 человек, еще 120 покинули завод сами. Пять человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Остаются ли люди в горящих помещения, пока неясно.