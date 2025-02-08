Пожарный поезд направили на тушение Электрозавода в Москве

Оперативные структуры усилили пожарную группировку на тушении здания Электрозавода в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в официальном Telegram-канале .

К месту возгорания направили пожарный поезд. В прицепленных к нему цистернах находится 120 тонн воды. Дополнительно состав перевозит четыре тонны пенообразователя.

Пожар на территории московского Электрозавода начался днем в субботу, 8 Февраля. Пламя распространилось на 800 «квадратов», здание полыхает почти по всей площади.

В МЧС объясняли, что столь быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия в здании.

В здании, где вспыхнуло пламя, расположены десятки различных творческих мастерских, танцевальных студий и других развлекательных организаций. На выходные, как правило, на территории Электрозавода множество посетителей.

Остались ли в горящем здании люди, пока неясно. В МЧС рассказывали, что с верхних этажей спасли около 90 человек. Еще более 120 посетителей Электрозавода вышли сами. Причины пожара установит следствие — СК РФ уже завел уголовное дело. Ранее источники СМИ допускали, что пламя вспыхнуло из-за неисправной электропроводки.